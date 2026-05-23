L’ex capitano del Palermo ha partecipato oggi alle commemorazioni per il 34º anniversario della strage di Capaci.
Fabrizio Miccoli oggi ha partecipato alle celebrazioni in onore di Giovanni Falcone, dei componenti della scorta e di Francesca Morvillo, scomparsi il 23 maggio di 34 anni fa. L'ex calciatore del Palermo, ha pubblicato un messaggio su Instagram in merito: "Oggi essere presente alle celebrazioni del 23 maggio è stato un momento carico di emozione e riflessione. Partecipare per me è stato un grande onore. Per questo ringrazio la Fondazione Falcone, la professoressa Maria Falcone, Vincenzo Di Fresco e Alessandro De Lisi per avermi dato questa splendida e indimenticabile possibilità".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA