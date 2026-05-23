L’ex capitano del Palermo ha partecipato oggi alle commemorazioni per il 34º anniversario della strage di Capaci.

- Palermo

Fabrizio Miccoli oggi ha partecipato alle celebrazioni in onore di Giovanni Falcone, dei componenti della scorta e di Francesca Morvillo, scomparsi il 23 maggio di 34 anni fa. L'ex calciatore del Palermo, ha pubblicato un messaggio su Instagram in merito: "Oggi essere presente alle celebrazioni del 23 maggio è stato un momento carico di emozione e riflessione. Partecipare per me è stato un grande onore. Per questo ringrazio la Fondazione Falcone, la professoressa Maria Falcone, Vincenzo Di Fresco e Alessandro De Lisi per avermi dato questa splendida e indimenticabile possibilità".

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