Miccichè: “Vorrei Palermo confermasse Baldini. Dura tenere Brunori, per la B…”

L'Intervista esclusiva concesa daa Guglielmo Miccichè, ex Vicepresidente dell'U.S. Città di Palermo ed attuale membro della consulta d'indirizzo del Palermo F.C., alla redazione di Mediagol.it

"La mia opinione su Silvio Baldini? È un allenatore serio e capace. Ricordo che Zamparini lo volle assolutamente nel 2003 e non era facile arrivare a lui perché era sotto contratto con l’Empoli. Anche Foschi lottò moltissimo per portarlo qua ma quando arrivò generò grande entusiasmo. Veniva da un’esperienza importante all’Empoli in cui ha formato attaccanti come Maccarone che noi poi ben ricordiamo. Lo seguo con simpatia, intanto perché ha allenato in Serie A e in B e poi non c’è dubbio che la squadra sotto la sua guida giochi un calcio più offensivo e divertente. Tuttavia, secondo me manca ancora qualcosa in termini di qualità e personalità per inserirsi in modo perentorio nella lotta per la promozione. Reputo Baldini un allenatore che potrebbe portare i rosanero in Serie B con un organico all’altezza. Se dovesse restare anche l’anno prossimo sarei contento. Chi della rosa attuale dei calciatori mi ruba l’occhio? Brunori sicuramente. È un giocatore che faremo fatica a tenere per il prossimo anno. L’italobrasiliano non è più giovanissimo, ha 27 anni e con queste qualità lui meriterebbe la Serie B. Poi mi piace molto Valente, lo reputo di assoluta qualità: ha grandi mezzi e spinta. Probabilmente l’ex Carrarese è uno dei migliori calciatori che abbiamo in squadra. Degli altri mi piace molto Soleri, su di lui ci punterei. L’ex Roma mi ricorda profili importanti del Palermo glorioso: lo vedo come un giocatore tenace, coraggioso e brillante sotto porta. Questi mi sembrano i migliori calciatori del Palermo. Poi nel calcio per vincere i campionati, come diceva il vate degli allenatori, Nils Liedholm: «ci vogliono un ottimo portiere, un difensore di spessore, un playmaker di livello ed un grande attaccante». Il prossimo anno il Palermo deve andare in Serie B, c’è poco da fare. Siamo già al terzo anno di Mirri in rosanero".