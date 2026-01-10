Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: tornano Bani e Bereszynski

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Mantova, in programma domani alle 15:00. Tornano disponibili Diakitè e Bani, che hanno scontato la squalifica nell'ultima giornata contro il Padova. Disponibile anche Bereszynski, che torna dall'infortunio.
I convocati
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
