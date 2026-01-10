mediagol palermo Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: tornano Bani e Bereszynski

Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: tornano Bani e Bereszynski - immagine 1
La lista dei convocati per la sfida in programma domani contro il Mantova
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Mantova, in programma domani alle 15:00. Tornano disponibili Diakitè e Bani, che hanno scontato la squalifica nell'ultima giornata contro il Padova. Disponibile anche Bereszynski, che torna dall'infortunio.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

