Mantova, enigma Possanzini: volontà di trattenerlo, ma occhio ai club interessati

Il Mantova ha concluso la sua ottima stagione con una grande salvezza all'ultima giornata. Nonostante le premesse iniziali vedessero i biancorossi come una delle candidate a retrocedere, il gioco e la mentalità della squadra anche grazie a Mister Possanzini hanno fatto si che il sogno della permanenza in cadetteria si realizzasse. In tal senso, il tecnico ha attirato versò di sè tanti interessi: come riporta la Gazzetta Di Mantova, il Palermo ne apprezza le qualità e potrebbe puntarlo come prossimo tecnico, ma la volonta della società lombarda sarebbe quella di trattenere il proprio allenatore. Con un contratto che si è rinnovato automaticamente fino al 2026 con la salvezza, il futuro di Possanzini è a un bivio, tra continuare al Mantova, con un progetto che punta alla parte sinistra della classifica, oppure provare nuove sfide.