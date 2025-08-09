Pep Guardiola e il suo staff, nella mattina odierna hanno compiuto un gesto simbolico, visitando il Santuario di Santa Rosalia dopo "l'acchianata". Inoltre, l'allenatore spagnolo insieme ai suoi colleghi hanno indossato delle magliette con Falcone e Borsellino come protagonisti, dei simboli per Palermo.
Manchester City, visita al Santuario di Santa Rosalia per Guardiola e il suo staff
