Manchester City, i calciatori che non faranno parte dell'amichevole contro il Palermo

La lista dei calciatori del City che non disputeranno la sfida in programma domani sera
Nella serata di domani andrà in scena Palermo–Manchester City, l’amichevole attesa da diverse settimane. Pep Guardiola ha deciso di portare con sé in Sicilia gran parte dei suoi migliori giocatori, con alcune eccezioni di rilievo.

Tra gli assenti figurano: Ortega, Bettinelli, Doyle, Gvardiol, Wilson-Esbrand, Kaboré, Phillips, Kovačić, Nypan, McAtee, Echeverri e Grealish. A questi si aggiungono anche il recente Pallone d’Oro Rodri e la stella inglese Phil Foden.

