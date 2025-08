Manchester City, Foden: “A Palermo sarà una partita di alta qualità, affronteremo una squadra di buon livello”

Phil Foden, intervistato dalla Gazzetta dello Sport a pochi giorni dall’amichevole del Manchester City contro il Palermo, si mostra entusiasta all’idea di tornare in campo. L’inglese, 25 anni, non vede l’ora di scendere in campo sabato al “Barbera” per il Trofeo Anglo-Palermitano: «A Palermo sarà una partita di alta qualità – ha dichiarato – abbiamo bisogno di ritrovare la forma migliore contro un avversario di buon livello. Sono felice: mi piace affrontare squadre che non ho mai incontrato prima».