Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol palermo Mali, Salim Diakitè titolare nella vittoria contro le Comore

Le nazionali

Mali, Salim Diakitè titolare nella vittoria contro le Comore

Mali, Salim Diakitè titolare nella vittoria contro le Comore - immagine 1
Il difensore del Palermo ha giocato da titolare nel match valido per le qualificazioni ai mondiali
⚽️

Salim Diakitè, difensore del Palermo, questa sera è sceso in campo da titolare con la maglia della sua nazionale nella partita valida per le qualificazioni mondiali contro le Comore. Il match si è concluso con un netto 3-0 a favore del Mali, con Diakitè che ha disputato tutta la gara nel ruolo di terzino destro.

Ruolo inedito, dunque, per il calciatore maliano, che in questo inizio di stagione sta interpretando il ruolo di braccetto di destra.

Leggi anche
Palermo, Giovane ha scelto il numero di maglia
Palermo, i rosanero protagonisti dell’Acchianata

© RIPRODUZIONE RISERVATA