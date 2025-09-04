Mali, Salim Diakitè titolare nella vittoria contro le Comore

Il difensore del Palermo ha giocato da titolare nel match valido per le qualificazioni ai mondiali

Salim Diakitè, difensore del Palermo, questa sera è sceso in campo da titolare con la maglia della sua nazionale nella partita valida per le qualificazioni mondiali contro le Comore. Il match si è concluso con un netto 3-0 a favore del Mali, con Diakitè che ha disputato tutta la gara nel ruolo di terzino destro.