Maccarone: “Baldini e i suoi segreti, ecco il suo Palermo. Silvio mi ha detto che…”

Esperienza breve ma intensa quella vissuta nel Palermo targato Delio Rossi, stagione 2010-2011, caratterizzata da un minutaggio riduttivo in relazione al suo valore. Massimo Maccarone, ex bomber di Empoli, Siena, Palermo e Middlesbrough, tra le altre, è stato certamente il profilo più sacrificato in un parco attaccanti eccellente, un reparto composto da Miccoli, Hernandez, Pinilla, con Ilicic e Pastore a volteggiare sulla trequarti. Big Mac ha scritto con Silvio Baldini pagine fulgide e significative da calciatore, sia ad Empoli con un promozione in Serie A ed una brillante salvezza l'anno successivo, sia con la Carrarese prima da giocatore quindi da vice allenatore.