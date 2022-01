Lupo-Mediagol: “Baldini intuizione geniale. Volevo Damiani ad Ascoli. Soleri…”

L'intervista esclusiva concessa dall'esperto direttore sportivo Fabio Lupo alla redazione di Mediagol.it

"Baldini è un'intuizione geniale. Aver convinto l'ex Empoli ad accettare questo tipo di sfida è stata una mossa di grande intelligenza da parte del club, è un allenatore in grado di caratterizzare le squadre sin da subito sotto il profilo tattico e motivazionale. Probabilmente questo Palermo aveva bisogno di un po' di personalità nella guida tecnica. Damiani lo definisco un palleggiatore dinamico che può giocare anche nel ruolo di play basso in un centrocampo a tre. E' anche bravo come interno in una linea mediana a due. Felici è un giocatore brillante, di tecnica e gamba, in grado di dare qualità e più soluzioni all'allenatore. Io li ho definiti entrambi due innesti molto funzionali al progetto tecnico di Baldini. Castagnini ha avuto ottime intuizioni.

La possibilità di far convivere Soleri e Brunori è concreta. Non vedo Soleri esterno offensivo alla Mandzukic, ma proprio punta in coppia con Brunori. L 'ex Roma è un terminale fisico che fa reparto, allunga le squadre avversarie ed alza il baricentro della propria formazione. Non è statico, ha grande gamba ed è dinamico, come lo è Brunori, più tecnico e vorace nell'attaccare la profondità, con caratteristiche diverse.Si tratta di un tandem che davanti può dar molto fastidio. Quando devi avere maggior peso in area di rigore ti danno insieme delle ottime soluzioni. Baldini ha un suo marchio di fabbrica sul piano tattico ma non è fossilizzato sulla dislocazione dei giocatori in campo, è la mentalità che caratterizza le sue squadre. Io credo che davanti la squadra sia ben assortita. L'organico è di ottimo livello. Il Bari ha qualcosa in più in ottica primo posto, ma il Palermo ha un buon organico per la categoria, il Bari ha un vantaggio considerevole ma questo è un girone che spesso ha regalato delle grandi sorprese. Il Bari ieri ha rischiato di pareggiare a Pagani, parte da una qualità di organico leggermente superiore, ma credo che il Palermo può giocarsela fino in fondo. Quando la matematica dirà la sua si faranno altri ragionamenti e ci si concentrerà sui playoff. Baldini avrà la possibilità di migliorare ulteriormente i sincronismi dell'organico. Non mi sorprende la convivenza in zona nevralgica tra Damiani e De Rose. De Rose è un centrocampista diverso statico, maggiormente propenso alla copertura ed a schermare le traiettorie in sede di interdizione.. Damiani alza la qualità del palleggio, affina la visione di gioco e allo stesso tempo offre grande dinamismo.