Giorgio Corona, ex attaccante tra le altre di Messina e Catania, ha lanciato insieme al gruppo Pellingra, l'Academy Corona.
L’ex attaccante Giorgio Corona lancia l’Academy Corona: un progetto ambizioso per il calcio siciliano
l sogno "Academy Corona" adesso è realtà
Grazie alla sinergia tra lo Staff Corona e il Gruppo Pellingra, che insieme hanno rilevato una storica società palermitana, oggi nasce ufficialmente questa nuova realtà che mira ad affermarsi nel panorama calcistico regionale e italiano, in virtu di una moltitudine di fattori:
- forti legami intessuti nel calcio professionistico dai nostri ex calciatori, Mr Giorgio Corona e
Mister Tanino Vasari
- uno Staff di prim'ordine composto da tecnici federali e laureati in Scienze Motorie
- un quartier generale, come i campi Ribolla, che sarà il nostro fortino x almeno 12 anni. Una struttura con due campi di calcetto appena tirati a lucido e un campo di calcio tra i migliori in assoluto. Anche il campo a 11, a Giugno 2026,
sarà dotato di un manto di ultimissima generazione.
L'Academy Corona sarà un luogo dove: dai bambini di 3 anni agli atleti di 40 anni, potranno scoprire il movimento, implementare la propria passione e scoprire i veri valori che li accompagneranno per il resto della loro vita.
Gli artefici di questa fusione sono: Giorgio, Noemi ("Tesoriera" ) e Natale Corona, Picone Maria
Cristina (Presidentessa ) e Ferrante Nicola, Angelini Filippo, Aloi Salvatore, Bruno Francesco, Cantafia Francesco e Federica ( Consigliera), Di Giorgio Giuseppe ( Vice Presidente ) e per finire
Salvino e Ninni Pellingra.
