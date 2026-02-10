mediagol palermo LE PAGELLE DI SAMPDORIA-PALERMO 3-3. I rosanero con cuore recuperano nel finale e conquistano un punto

I rosanero pareggiano per 3-3 al "Ferraris", riprendendo la partita negli ultimi minuti. Le pagelle di Mediagol
Di Nicholas Barone

Il Palermo pareggia al "Ferraris" per 3-3, facendosi rimontare il gol di vantaggio segnato fine primo tempo, per poi riprendere la gara negli ultimi 15 minuti grazie alle reti di Augello e Ceccaroni.

JORONEN 6

Incolpevole sui tre gol blucerchiati, non compie parate rilevanti.

MAGNANI 5.5

Il neo-rientrato non sembra stare ancora al meglio fisicamente, e perde quasi tutti i duelli che passano dalle sue parti. LE DOUARON (dal 66') 6 Si fa trovare più volte tra le linee, disputando una buona parte di match.

BANI 6

Argina bene Brunori nel primo tempo, nel secondo tiene quasi da solo la difesa. Aiuta anche la manovra in maniera proficua.

PEDA 6

Non gioca male fino a quando resta in campo, dalla sua parte non nascono grandi pericoli per la Samp. Si spera che l'infortunio non sia nulla di grave. CECCARONI (dal 62') 6.5 Il numero 23 è fondamentale per questa squadra, e il gol del 3-3 allo scadere è solo il coronamento di un ottimo ingresso.

