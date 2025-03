LE PAGELLE DI SALERNITANA-PALERMO 1-2. Tre punti fondamentali in una gara dai due volti

Il Palermo vince a Salerno dopo una prima frazione in totale controllo e un secondo tempo con il freno a mano tirato. Gomes e Magnani tra i migliori, i peggiori... Le pagelle di Mediagol

Mediagol ⚽️ 30 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 19:55)

DIFESA — Di Nicholas Barone

Il Palermo vince al termine di un match a due facce: dopo un primo tempo in totale controllo del campo, i rosanero hanno affrontato la seconda frazione con il freno a mano tirato, riuscendo comunque a strappare i tre punti.

AUDERO 6

Pochi i reali pericoli corsi dalla squadra, fa da spettatore per 80 minuti abbondanti. Si fa trovare pronto su un tentativo di Verde, sul gol nessuna colpa.

BANIYA 6

Gestisce le ondate campane senza troppi affanni, qualche errore di troppo in impostazione. Troppo leggero sul gol di Tongya, poi annullato per fuorigioco.

MAGNANI 7

Leader della retroguardia, si disimpegna in maniera pulita in costruzione e argina con personalità le due punte avversarie.

CECCARONI 6+

Dialoga bene con Lund e Brunori, riesce a costruire pericoli dalla parte sinistra del campo. Non perfetto in alcune situazioni, ma la chiusura - con l'aiuto di Baniya - su Cerri vale come un gol.

CENTROCAMPO — PIEROZZI 6-

La partita del 2001 si alterna tra ottimi momenti, in cui sembra avere il piglio giusto per creare pericoli, e qualche leggerezza di troppo. Impreciso nei cross in più di una circostanza. DIAKITÈ (dal 59') 5.5 non incide particolarmente e va in affanno sugli attacchi avversari.

GOMES 7

Uno dei migliori in campo, argina in maniera efficace gli attacchi avversari e fa ripartire magistralmente le azioni dei rosanero. RANOCCHIA (dal 67') 6 gestisce con tranquillità qualche pallone, ma non ha occasione di fare di più.

BLIN 6

Partita di sacrificio per il numero 28, che abbina geometrie e aggressività, nonostante il giallo ricevuto ad inizio seconda frazione ne limiti l'efficacia fino alla fine della partita. Serve anche l'assist per il gol di Brunori.

SEGRE 5.5

Un po' confusionario, viene schierato in un ruolo inedito di simil trequartista ma non riesce a esprimere le sue qualità. Sbaglia clamorosamente a due passi dalla porta un assist perfetto di Pohjanpalo. VASIC (dall'82') S.V.

LUND 6

Sgasa sulla fascia in maniera proficua per il primo tempo, in cui non deve preoccuparsi più di tanto di contenere i padroni di casa. Cala nel secondo tempo, non riuscendo a gestire al meglio un avversario come Verde.

ATTACCO — BRUNORI 7

È ispirato e si nota fin dall'inizio della gara. Il gol è di pregevole fattura e l'assist per il 2-0 dimostra un'intesa sempre migliore con il compagno di reparto. Nel secondo tempo non riesce a incidere, complice l'abbassamento della squadra. INSIGNE (dall'82') S.V.

POHJANPALO 7

Domina letteralmente l'area avversaria: se si trova tra i piedi un pallone utile, è quasi certo che verrà tradotto in gol. Sponde intelligenti e tanto sacrificio, la partita del finlandese è l'ennesima ottima prova da quando è arrivato in Sicilia, testimoniato dai cinque gol in sette partite. LE DOUARON (dal 68') 5.5 messo in campo per tenere alta la squadra, non riesce a incidere come sperato dal tecnico. Commette qualche fallo ingenuo di troppo.