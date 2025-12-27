Di Nicholas Barone
Le Pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-PADOVA 1-0. Quarta vittoria di fila in casa per i rosanero
Il Palermo vince la quarta gara consecutiva al Barbera, la quinta nelle ultime sette e si rilancia in classifica. I rosanero occupano adesso il quarto posto in solitaria, a quattro punti dal Monza e a cinque dalla capolista Frosinone.
JORONEN 7
Il finlandese mostra la solita sicurezza, non scomponendosi mai nell'arco dei 90 minuti e salvando il risultato più di una volta. Autentico miracolo su Fusi al finire di primo tempo.
VEROLI 6+
Prova non semplice per il giovane difensore, che non riesce a sfondare dalle sue parti. Offre però una buona copertura sul suo lato, disinnescando il pericolo Barreca.
PEDA 6
Non la sua miglior gara in rosanero. Soffre il pressing avversario in fase di impostazione, non trovando quasi mai spazi per servire i centrocampisti. Non benissimo neanche in fase difensiva, dove si fa bucare più volte. Cresce nel secondo tempo, dove limita bene Bortolussi prima e Seghetti poi.
CECCARONI 6.5
L'ex Venezia è una garanzia da un paio di anni a questa parte, dando ampie sicurezze in fase difensiva e - soprattutto - in quella offensiva, risultando la variabile impazzita in grado di cambiare le partite. Anche oggi offre una buona prova, che però macchia con qualche errore evitabile in impostazione. GIOVANE (dall'85') 6 Recupera palloni preziosi nei minuti finali, spezzando la manovra avversaria.
