Di Nicholas Barone
Le Pagelle
LE PAGELLE DI PALERMO-FROSINONE 0-0. Poca lucidità e un po’ di sfortuna negano la seconda vittoria consecutiva
Il Palermo non riesce a dare continuità alla vittoria contro la Reggiana, giocando un match poco lucido - soprattutto nella prima frazione - e in cui la squadra ha sofferto. Un po' meglio nel secondo tempo ma due legni, entrambi su tentativo di Pohjanpalo, negano la seconda vittoria consecutiva ai rosanero.
JORONEN 6
Gestisce bene la palla con i piedi, quando chiamato in causa risponde presente.
DIAKITÈ 5.5
Una buona prima frazione, in cui si regala, oltre tanta sostanza in fase difensiva, molti sprint offensivi. Cala nel secondo parte, dove diventa impreciso e sbaglia più volte la giocata.
BANI 6
Al netto di un grave errore nel primo tempo, limita l'attacco giallorosso con efficacia. Non riesce a costruire in orizzontale, venendo schermato dagli avversari.
CECCARONI 6.5
Il migliore dei rosanero. Corre per tutta la fascia, agendo da quinto aggiunto in fase offensiva, cercando più volte la via del gol. Effettua due interventi provvidenziali in scivolata.
