LE PAGELLE DI FOGGIA-PALERMO: Flop rosa allo Zaccheria, difesa e corsie da horror

1 di 3

DIFESA

PELAGOTTI - 5 Non ha particolari responsabilità sui gol subiti, ma vede sbucarsi i giocatori di Zeman da tutte le parti a causa dei disagi clamorosi in fase di non possesso della squadra.

ACCARDI - 5 Soffre terribilmente l'assenza di equilibri e distanze del Palermo in fase difensiva. Manca filtro in mediana e copertura sull'esterno, lui patisce nei duelli individuali e va in tilt come tutti i suoi compagni.

LANCINI - 4 Non riesce a guidare con autorevolezza e personalità i movimenti di reparto della retroguardia. Spesso in ritardo e poco reattivo, protagonista di fatali errori tecnici e di lettura. Gravi responsabilità sul secondo e quarto gol del Foggia.

MARCONI - 4,5 Si fa saltare come un birillo in occasione del quarto gol pugliese e denota una costante incertezza, sia con la palla al piede sia al cospetto delle offensive della squadra rossonera.

Crivello - 4.5 Entra per ricomporre la linea a quattro in retroguardia, ma soffre palesemente rapidità e tecnica dei calciatori di Zeman. Male, distratto e morbido in marcatura, in occasione di terzo e quarto gol pugliese.