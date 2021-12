Latina-Palermo 1-0: prestazione horror! Sagra di errori ed espulsioni. rosanero ko

Un Palermo calcisticamente imbarazzante crolla vittima dei suoi stessi errori: topiche difensive e ben due espulsioni dopo appena mezz'ora di gioco. Jefferson firma il successo del Latina

Il numero 79 di Filippi si è infaustamente ripetuto poco dopo, consegnando con un rinvio incomprensibile la sfera a Giorgini , assist man per l'incornata vincente di Carletti. La giornata da incubo del capitano odierno si è ulteriormente acuita alla mezz'ora del primo tempo: statico e pachidermico in tandem con Perrotta su un lancio da trenta metri, Lancini si è fatto prendere di infilata da Jefferson e Pelagotti ha travolto l'attaccante nerazzurro guadagnandosi il cartellino rosso. La partita di fatto è finita lì, ma è più corretto sottolineare che per il Palermo non è mai cominciata. Filippi ha indugiato dopo la prima espulsione, cercando di risistemare con il 4-3-1-1 la squadra in inferiorità numerica e limitare i danni.

Quindi il blackout di Lancini che ha pesantemente penalizzato l'avvio ed il corso di una gara in cui il Palermo non ha comunque saputo imbastire qualcosa che somigliasse ad una reazione. La doppia inferiorità numerica ha inevitabilmente complicato ogni nobile proposito, ma anche sotto il profilo della ferocia e della determinazione non si è vista una squadra particolarmente elettrica e veemente. Filippi non ha azzardato mosse marcatamente propositive nel tentativo di ribaltare una sfida ormai esasperatamente in salita. Nella ripresa, Accardi ha rilevato Dall'Oglio e la squadra è tornata al 3-4-1, forse nell'intento di evitare di esporre troppo il fianco alle ripartenze del Latina e cristallizzare lo svantaggio di misura, sperando in un episodio o un errore dell'avversario che riequilibrasse le sorti nel convulso finale. L' ultimo slot il tecnico l'ha utilizzato quando, complice l'espulsione di Amadio, il Palermo ha dimezzato l'inferiorità numerica: Filippi ha gettato nella mischia De Rose per Odjer e Soleri per Almici coniando un rabberciato 3-3-2 che non ha mutato di un minimo gli equilibri. Tanta confusione ed una serie di palloni gettati nel mucchio senza raziocinio né costrutto hanno caratterizzato il forcing finale. Buona volontà pari alla pochezza desolante in termini di geometrie, incisività e contenuti tecnici.