Lancini: “Prestazione figlia del lavoro di Baldini. Difesa a 3 o a 4? Rispondo così“

Al termine del big match della quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C, Catanzaro-Palermo, il centrale di difesa rosanero, EdoardoLancini, ha analizzato la prova messa in campo al “Ceravolo” dalla squadra siciliana. Di seguito le parole del difensore ex Brescia, dopo lo 0-0 maturato nel monday night di Lega Pro.

“Abbiamo fatto una grande partita soprattutto perché siamo stati alti come ha chiesto il mister e abbiamo fatto pressing per tutti i 90 minuti. Si vede la mano che ci sta dando il mister, soprattutto sul fatto di andare sempre avanti e di non aver paura degli altri. Sono concetti fondamentali che danno sicurezza a tutti i reparti. Se trovo particolari differenze con la difesa a tre? Possiamo e dobbiamo fare bene a prescindere dal modulo. Con questo assetto mi trovo bene perché quando si gioca uno contro uno riesci a essere più incisivo sul tuo avversario diretto e ottimizzare la marcatura”.