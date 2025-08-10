La sfida di lusso Palermo-Manchester City finisce al TG1

La lontananza dalla ribalta della Serie A ha inevitabilmente e conseguentemente ridotto la portata mediatica nazionale del Palermo .

Dal 2017, ultimo anno di massima serie, infatti, sono state rare le occasioni in cui il club rosanero ha trovato spazio sulle reti private e pubbliche nazionali.

La prestigiosa partita amichevole disputata allo stadio Renzo Barbera di Palermo con il Manchester City ha segnato anche un gradito ritorno: un servizio televisivo in orario di punta sul TG1 di Rai 1. Nel corso del servizio che ha presentato l’Anglo-palermitan Trophy sono state mostrate le interviste agli allenatori Pep Giardiola e Filippo Inzaghi, ma non solo. Nel corso del servizio si è parlato dell’importante proprietà e delle ambizioni del club rosanero che punta dritto alla promozione in Serie A.