La lontananza dalla ribalta della Serie A ha inevitabilmente e conseguentemente ridotto la portata mediatica nazionale del Palermo.
Curiosità
La sfida di lusso Palermo-Manchester City finisce al TG1
Del prestigioso evento ne ha parlato anche Rai 1.
Dal 2017, ultimo anno di massima serie, infatti, sono state rare le occasioni in cui il club rosanero ha trovato spazio sulle reti private e pubbliche nazionali.
La prestigiosa partita amichevole disputata allo stadio Renzo Barbera di Palermo con il Manchester City ha segnato anche un gradito ritorno: un servizio televisivo in orario di punta sul TG1 di Rai 1. Nel corso del servizio che ha presentato l’Anglo-palermitan Trophy sono state mostrate le interviste agli allenatori Pep Giardiola e Filippo Inzaghi, ma non solo. Nel corso del servizio si è parlato dell’importante proprietà e delle ambizioni del club rosanero che punta dritto alla promozione in Serie A.
