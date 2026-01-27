La Repubblica: “Tramoni al Palermo, affondo decisivo il giocatore dice sì ai rosa”

Il francese ha comunicato al Pisa la volontà di andare via. Osti ha messo sul tavolo oltre 5 milioni per vincere le resistenze del club toscano

Dalle pagine de la Repubblica prende forma il racconto di un mercato che va ben oltre la semplice trattativa: l’asse Palermo–Pisa diventa il simbolo delle ambizioni rosanero. Al centro di tutto c’è Matteo Tramoni, individuato come l’uomo giusto per raccogliere l’eredità lasciata da Brunori, passato alla Sampdoria, e per dare qualità e fantasia a un attacco che cerca il salto definitivo.

Il quotidiano descrive una situazione bloccata solo in apparenza. Da una parte il Palermo, che ha messo sul tavolo un’offerta importante, superiore ai cinque milioni di euro, avvicinandosi molto alle richieste iniziali del Pisa. Dall’altra il club toscano, che ha aperto al dialogo ma continua a prendere tempo, consapevole del valore del giocatore e della delicatezza del momento, con una squadra in difficoltà e in piena lotta per non retrocedere.

La chiave dell’operazione, sottolinea la Repubblica, è anche umana. L’incontro tra Tramoni e i vertici nerazzurri viene letto come un segnale forte della volontà del calciatore, pronto a spingere per il trasferimento in Sicilia. In questo senso pesa molto la presenza di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero: il rapporto tra i due è solido e nasce ai tempi del Brescia, passando poi per l’esperienza al Pisa, culminata con la promozione in Serie A.

A una settimana dalla chiusura del mercato, la trattativa entra nella fase più delicata. Il muro del Pisa mostra qualche crepa: trattenere un giocatore scontento, evidenzia il quotidiano, potrebbe trasformarsi in un boomerang tecnico ed economico. Anche l’ambiente nerazzurro è spaccato, con i tifosi che sui social manifestano malumori per la possibile partenza di uno dei simboli della recente risalita, in un momento in cui la squadra è ultima in classifica con appena 14 punti.

Il Palermo, forte della propria solidità e della chiarezza del progetto, attende il momento giusto per l’affondo decisivo, convinto che l’ultimo confronto possa fare da catalizzatore per la chiusura dell’affare. Tutto sembra andare verso una soluzione positiva, anche se la prudenza resta d’obbligo.

Parallelamente, il club tiene vive le alternative. Restano monitorate le piste che portano a Dennis Johnsen della Cremonese e a Dany Mota del Monza, con quest’ultimo frenato però da un problema fisico che lo terrà fermo per alcune settimane, pur gradendo la destinazione rosanero. In uscita si muove il nome di Salim Diakité, seguito anche dal Modena, mentre sullo sfondo c’è il futuro di Giacomo Corona, che potrebbe valutare un prestito in Serie B per trovare maggiore spazio.

Il messaggio che emerge è netto: l’eventuale arrivo di Tramoni non sarebbe solo un colpo di mercato, ma una vera dichiarazione d’intenti verso tutta la Serie B. Un segnale forte, in vista anche della trasferta di Bari, per lasciarsi alle spalle il pari di Modena e rilanciare la corsa alla Serie A con un protagonista in più su cui fare affidamento.