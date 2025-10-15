La Repubblica: “Sfida a distanza tra ex Palumbo e Di Mariano, quanta voglia di rivincita”

Lo scambio tra i due alla fine della scorsa estate.Oggi sono fra i punti fermi dei rispettivi schieramenti

⚽️ 15 ottobre - 08:02

La sfida di domenica tra Palermo e Modena, che vale il primo posto in Serie B, avrà un sapore speciale per due protagonisti: Francesco Di Mariano e Antonio Palumbo. I due, fino a pochi mesi fa, indossavano le maglie opposte rispetto a quelle che porteranno al Barbera, in una sorta di scambio che ha segnato il mercato estivo.

L’operazione ha infatti visto Palumbo trasferirsi in Sicilia e Di Mariano fare il percorso inverso, con un conguaglio economico di 2,3 milioni di euro a favore degli emiliani. Due storie parallele, ma dai risvolti diversi: a Modena, dove inizialmente c’era scetticismo, l’ex rosanero ha conquistato tutti con 7 presenze, 2 assist e un rendimento brillante che ha contribuito al primato in classifica; a Palermo, invece, Palumbo ha dovuto attendere un po’ per inserirsi, complice l’arrivo tardivo dopo una lunga trattativa.

Una volta entrato nei meccanismi di Filippo Inzaghi, però, il centrocampista ha mostrato tutto il suo valore: emblematici l’assist a Pohjanpalo nel successo contro il Sudtirol e la prestazione da migliore in campo nella vittoria sullo Spezia. Con 6 presenze e un assist all’attivo, il tecnico rosanero conta ora su di lui come elemento chiave per la seconda parte di stagione.

Il confronto diretto tra le due squadre sarà anche l’occasione per capire chi abbia fatto davvero l’affare in estate. Di Mariano, nel triennio a Palermo, non è mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, nonostante i 79 match disputati con 5 reti e 10 assist, e porta ancora con sé il rimpianto di non aver centrato la promozione promessa allo zio Totò Schillaci.

Palumbo, invece, a Modena si era affermato come uno dei migliori centrocampisti della categoria, chiudendo la scorsa stagione con 9 gol e 10 assist e meritandosi il titolo di miglior interprete del ruolo in Serie B.

Domenica, dunque, Palermo-Modena non sarà solo una sfida per la vetta, ma anche un simbolico incrocio di destini: due giocatori che si sono scambiati maglia e aspettative, pronti a dimostrare, davanti ai 30 mila del Barbera, chi dei due ha davvero trovato la propria dimensione ideale.