La Repubblica: “Rosanero al lavoro, scatta l’operazione sorpasso al Modena”

La squadra riprende oggi la preparazione in vista del big match di domenica. Si va verso un altro pienone del Barbera

⚽️ 14 ottobre - 07:49

Nel suo articolo per La Repubblica, Valerio Tripi racconta la settimana che condurrà Filippo Inzaghi e il suo Palermo verso la sfida alla capolista Modena, in programma domenica al “Barbera”. Dopo due giorni di pausa, la squadra riprenderà oggi la preparazione a Torretta, con la rosa quasi al completo e un piano ben chiaro in testa al tecnico: aggredire l’avversario, verticalizzare di più e migliorare il rapporto tra occasioni create e gol segnati.

L’allenatore dovrà rinunciare a Mattia Bani, alle prese con un’elongazione alla coscia, ma potrebbe ritrovare Filippo Ranocchia, fermo da tre gare per un infortunio muscolare. Le sue condizioni saranno valutate in giornata. Intanto, i nazionali Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo sono rientrati dagli impegni con la Finlandia in buone condizioni fisiche: il portiere ha giocato una sola partita, mentre l’attaccante ha disputato 90 minuti contro la Lituania e una ventina contro l’Olanda.

A spingere i rosanero, come sottolinea il quotidiano, sarà ancora una volta il “dodicesimo uomo”: il pubblico. Con oltre 28.600 tifosi già certi di un posto allo stadio, il Barbera si prepara all’ennesimo tutto esaurito stagionale, con la possibilità concreta di superare il record di 32.363 spettatori registrato contro il Bari. Un entusiasmo crescente, testimoniato anche dall’affetto mostrato dai fan durante l’incontro con Jeremy Le Douaron e Tommaso Augello, e che Inzaghi intende cavalcare.

Sul piano tattico, l’allenatore del Palermo studia una formazione capace di reggere il confronto con il 3-5-2 del Modena, senza scoprirsi troppo a centrocampo. Fondamentale sarà il contributo di Antonio Palumbo, uno degli ex della gara, che agirà in appoggio a Matteo Brunori per dare equilibrio e spinta offensiva.

In difesa, al posto di Bani, dovrebbe tornare Patryk Peda, mentre Ceccaroni rientra dalla squalifica. Per il resto, Super Pippo avrà a disposizione un’ampia scelta in ogni reparto: da Diakitè e Pierozzi in ballottaggio sulla destra, a un centrocampo denso di alternative con Segre, Gomes, Blin e, se recuperato, Ranocchia. In attacco, conferme per Pohjanpalo e Augello, con Le Douaron e Corona pronti a subentrare.

Un gruppo unito, competitivo e sempre più consapevole dei propri mezzi — così Inzaghi prepara l’assalto al primo posto, con il supporto di un Barbera che si annuncia ancora una volta in versione spettacolo.