La Repubblica: “Pohjanpalo contro Gliozzi, va in scena la sfida del gol”

L’attaccante del Modena guida la classifica cannonieri con una rete in più del rosanero. Infortunio per Gyasi

⚽️ 18 ottobre - 08:49

Non sarà soltanto un duello tra prima e seconda in classifica, quello di domani al “Barbera”. Palermo–Modena è anche la partita dei gol, con di fronte il capocannoniere Ettore Gliozzi e il suo immediato inseguitore Joel Pohjanpalo.

Una “sfida nella sfida” che ha attirato l’attenzione generale, tanto che Dazn ha deciso di trasmettere l’incontro in chiaro, accessibile gratuitamente anche senza registrazione sulla piattaforma: un segnale dell’importanza dell’ottavo turno di campionato.

Gliozzi arriva all’appuntamento con cinque reti in sette partite, quattro delle quali realizzate su rigore. L’attaccante gialloblù, grazie a questo avvio travolgente, ha già eguagliato il numero di gol segnati nelle ultime due stagioni messe insieme.

Dall’altra parte, Pohjanpalo ha messo a segno quattro reti e un assist in quattro presenze, confermandosi uomo chiave del Palermo: le sue marcature hanno portato sei punti alla squadra rosanero, più di qualsiasi altro giocatore di Serie B rispetto al rendimento della propria formazione.

A differenza del rivale, il centravanti finlandese non ha ancora calciato rigori, anche perché il Palermo non ne ha ancora ottenuti. I suoi gol sono arrivati tutti su azione: di testa contro la Reggiana, doppietta contro il Sudtirol (con tanto di contropiede avviato da Palumbo) e una splendida rete di tecnica e potenza contro lo Spezia.

Non tutte buone notizie però per Filippo Inzaghi. L’allenatore rosanero dovrà rinunciare a Emanuel Gyasi, fermato da una lesione muscolare alla gamba destra durante un allenamento.

Per sostituirlo, il tecnico pensa di affidarsi a Diakitè sulla fascia destra, con Pierozzi spostato al centro della difesa. Al posto di Bani, out per infortunio, dovrebbe invece partire Peda.

Una partita dunque che promette spettacolo e intensità: Palermo–Modena non è solo una sfida di vertice, ma anche il confronto tra due bomber in grande forma che si contendono il trono dei gol in Serie B.