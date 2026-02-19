La Repubblica: “Pierozzi il tuttofare valore aggiunto rosa in difesa e in attacco”

Fedelissimo di Inzaghi che lo ha avuto nella Reggina, l’esterno è il secondo marcatore dopo Pohjanpalo

⚽️ 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 08:25)

La Repubblica racconta il momento d’oro di Pierozzi con un’immagine potente: mentre le difese si stringono attorno alla “sagoma imponente” di Pohjanpalo, un’ombra taglia l’area con precisione e deposita in rete un pallone pesante. È l’istantanea che sintetizza la sua crescita e il suo impatto nel Palermo di Inzaghi.

Il quotidiano descrive l’esterno destro come il manifesto del lavoro dell’allenatore piacentino: pragmatismo, spirito di sacrificio e capacità di leggere gli spazi prima degli altri. Non più una sorpresa, ma un punto fermo nello scacchiere rosanero, tanto da aver saltato solo una gara, contro l’Avellino, per un problema muscolare. I numeri confermano la trasformazione: cinque reti e tre assist, bottino che lo rende il secondo miglior marcatore della squadra pur partendo da una posizione difensiva.

Il legame con Inzaghi affonda le radici nell’esperienza comune alla Reggina, dove il tecnico ne aveva intuito le qualità. A Palermo lo ha voluto fortemente, considerandolo una pedina chiave del suo 3-4-2-1. Emblematica una frase riportata dal giornale, in cui l’allenatore sottolinea come il giocatore sappia “capire dove cadrà il pallone con largo anticipo”. Un’intesa che si traduce in libertà offensiva e responsabilità: Pierozzi è disciplinato e instancabile, ma anche capace di attaccare l’area con frequenza e determinazione.

Se Pohjanpalo viene descritto come il centro gravitazionale dell’attacco rosanero, Pierozzi è il pianeta che si inserisce nel momento esatto, spesso firmando reti decisive, quelle che sbloccano partite chiuse o blindano il risultato. La sua specialità è l’inserimento sul secondo palo, sfruttando traversoni e sponde aeree, diventato ormai un marchio di fabbrica.

Ma l’analisi non si limita ai gol. La Repubblica evidenzia una crescita complessiva: miglior gestione del pallone, maggiore precisione nei cross e solidità difensiva. Un percorso di maturazione che sembra aver trovato in Sicilia l’ambiente ideale. Il pubblico del Palermo, passionale ed esigente, lo ha già eletto a beniamino, riconoscendone sacrificio e concretezza.

Nel progetto ambizioso del club, sostenuto dal City Group e orientato al ritorno ai vertici del calcio italiano, Pohjanpalo rappresenta l’uomo copertina, ma Pierozzi viene dipinto come l’anima operativa di una squadra che sogna la promozione. La strada è ancora lunga, ma con un “difensore-bomber” così, conclude il giornale, nessun traguardo appare fuori portata.