La Repubblica: “Palermo, sondaggio per il portiere Lezzerini”

A una settimana dal via del ritiro Osti è pronto a chiudere i primi colpi. L’estremo difensore si è svincolato dal Brescia

⚽️ 6 luglio - 08:00

Settimana decisiva per definire la rosa che sarà consegnata a Pippo Inzaghi in vista del ritiro di Chatillon, al via domenica prossima. Il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per chiudere le prime operazioni ufficiali e scremare l’elenco dei convocati.

Sul fronte portieri, sfuma la pista Jonathan Klinsmann: il Cesena chiede 3 milioni per il cartellino, cifra giudicata eccessiva dai rosanero, che preferirebbero eventualmente investirla per Emil Audero del Como. Attualmente, il club conta su cinque estremi difensori, ma i riflettori tornano su Alfred Gomis, che potrebbe essere confermato titolare se supererà i test atletici nel ritiro. In parallelo, il club ha effettuato un sondaggio per Luca Lezzerini, svincolato dopo la fine del rapporto con il Brescia.

Sul fronte arrivi, l’ufficialità di Tommaso Augello è attesa nei prossimi giorni, mentre restano da limare gli ultimi dettagli per Antonio Palumbo con il Modena e Salvatore Elia con lo Spezia, trattative che comunque sembrano avviate verso una soluzione. Anche per Andrea Cistana, difensore centrale ex Brescia, si attendono novità imminenti. Sul taccuino anche il nome di Federico Barba, reduce da un'esperienza in Svizzera con il Sion, mentre è definitivamente tramontata l’ipotesi del ritorno di Edoardo Goldaniga, che ha rinnovato con il Como.

Capitolo uscite: possibili esclusioni eccellenti dalla lista dei convocati. Tra i candidati a partire ci sono Lorenzo Insigne, seguito dal Pescara, che ha chiesto anche Sebastiano Desplanches; Francesco Di Mariano e Dimitrios Nikolaou, che interessano al Bari; Milos Vasic, al centro di un duello tra Reggiana, Cesena e Padova; infine Valerio Verre, anche lui vicino all’addio.