La Repubblica: “Mercato, non solo attacco il Palermo che sogna cerca Barba e Vergara”

Per il dopo-Brunori i candidati restano Tramoni, Pierini e Johnsen. Piace il centrocampista del Napoli

⚽️ 6 gennaio - 08:52

Il Palermo entra nella fase più calda del calciomercato con un obiettivo chiaro: rinforzare la rosa senza stravolgerne l’identità. La dirigenza punta su interventi mirati per correggere le lacune emerse nella prima parte di stagione, guardando soprattutto al futuro del campionato.

Il reparto che richiede l’attenzione maggiore è l’attacco, soprattutto dopo l’addio di Matteo Brunori, ex capitano e simbolo rosanero, passato alla Sampdoria. L’italo-brasiliano ha già manifestato entusiasmo per la nuova avventura, mentre a Palermo resta un vuoto pesante da colmare: come ricordato dal club, Brunori è il secondo miglior marcatore della storia rosanero. Il ds Carlo Osti ha infatti assicurato l’arrivo di un attaccante “forte e di livello” per compensarne l’assenza.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è Dennis Johnsen della Cremonese, poco impiegato in Serie A. La concorrenza però è alta, perché anche il Venezia, attualmente terzo in classifica, osserva da vicino il norvegese, che in laguna ha già vissuto stagioni importanti.

Un altro profilo seguito è Matteo Tramoni del Pisa, giocatore che Filippo Inzaghi conosce molto bene. I toscani lo considerano centrale nel progetto, ma una cessione non è esclusa a fronte di un’offerta importante: la valutazione è alta e il Palermo cerca di trattare per non appesantire ulteriormente il bilancio dopo gli investimenti estivi.

Resta sullo sfondo anche Nicholas Pierini del Sassuolo, che però sembra orientato a rimanere in Serie A almeno fino a fine stagione, una tempistica che potrebbe non combaciare con le esigenze immediate dei rosanero.

Non solo attacco. A centrocampo il nome che continua a piacere è quello di Antonio Vergara del Napoli, talento classe 2003 con poco spazio finora ma molto richiesto. Il Palermo lo aveva già cercato in passato, ricevendo però un rifiuto netto.

In difesa si attende una decisione su Giangiacomo Magnani, attualmente alla Reggiana, dove si è trasferito per motivi familiari: il club emiliano vorrebbe trattenerlo, ma il suo futuro sarà chiarito a breve. Sulla fascia destra, invece, è probabile l’addio di Salim Diakité, che non ha convinto del tutto e interessa all’Avellino, con possibili piste anche all’estero.

Sempre per la retroguardia, proseguono i contatti per Federico Barba, attualmente al Persib in Indonesia: il suo contratto gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero in caso di offerte dall’Italia.

Novità anche tra i pali: dopo l’uscita di Alberto Bardi verso il Mantova, anche Michele Avella sembra destinato a lasciare Palermo, con diverse squadre di Serie C interessate, tra cui il Potenza. Con Jesse Joronen e Alfred Gomis confermati, arriverà comunque un terzo portiere.

Sul fronte uscite, attenzione a Davide Veroli, seguito dal Mantova e dalla Sampdoria, e al possibile prestito di Giacomo Corona, che piace a Reggiana, Virtus Entella, Juve Stabia e ancora Mantova.

Intanto il campo non aspetta: domenica il Palermo chiuderà il girone d’andata proprio contro il Mantova, potendo contare su un grande seguito di tifosi. Il settore ospiti sarà tutto esaurito, con circa 950 sostenitori pronti a sostenere la squadra anche lontano dal “Barbera”.