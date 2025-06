La Repubblica: “Inzaghi già al lavoro, il tecnico studia la rosa del suo Palermo”

Nonostante l'assenza di annunci ufficiali, il nuovo Palermo sta già prendendo forma

Mediagol ⚽️ 12 giugno - 06:41

L'articolo de La Repubblica di Valerio Tripi parla del fatto che, nonostante l'assenza di annunci ufficiali, il nuovo Palermo sta già prendendo forma. La "fumata bianca" di martedì tra il club rosanero e il Pisa per l'arrivo di Filippo Inzaghi ha dato una spinta decisiva alla programmazione, avviata negli uffici di viale del Fante subito dopo l'eliminazione dai play-off. La proprietà, tramite l'amministratore delegato Giovanni Gardini, ha infatti confermato la fiducia al direttore sportivo Carlo Osti, affidandogli il compito di costruire la squadra per la prossima stagione. È stato proprio Osti a condurre le trattative con il Pisa per definire l'accordo per l'ingaggio di Inzaghi sulla panchina rosanero.

L'intesa per il passaggio dell'allenatore è stata raggiunta lunedì, con il Palermo che si è mostrato disponibile a ingaggiare un giocatore, con il nome di Emanuel Vignato che è circolato in questa trattativa. L'ipotesi di un indennizzo di circa 700 mila euro, peraltro non previsto dalle norme federali, non ha trovato conferme. Per accelerare i tempi, il Palermo si è impegnato a trovare una formula ad hoc entro la chiusura del mercato estivo, a meno che Vignato non sciolga le sue riserve.

L'allenatore Inzaghi è già al lavoro per valutare la rosa esistente e, insieme all'area sportiva, individuare gli interventi necessari per allestire una squadra che possa puntare alla promozione diretta. Tra le valutazioni in corso c'è anche il modulo di gioco, che potrebbe richiamare il 3-4-2-1 adottato da Inzaghi al Pisa, con Pohjanpalo come terminale offensivo e Brunori tra i due trequartisti a ridosso del finlandese, magari affiancato da Le Douaron.

Le indiscrezioni di mercato indicano che il Palermo è alla ricerca di un regista in grado di orchestrare il centrocampo, così da liberare dai compiti di impostazione giocatori come Gomes, Segre e Blin. Sebbene questi ultimi sembrino rientrare nel progetto di Inzaghi per le loro caratteristiche, c'è la consapevolezza che tutti sono cedibili in cambio di elementi che possano aumentare la competitività complessiva della squadra.

Il lavoro più significativo riguarderà la fase difensiva. Tutti i ruoli della retroguardia, portiere compreso, saranno oggetto di attente valutazioni, ad eccezione di Magnani e Ceccaroni. Si valuterà inoltre la possibilità di testare Peda in ritiro e di individuare difensori di esperienza per completare l'organico.

Infine, per quanto riguarda gli annunci ufficiali, si prevede che il primo possa essere quello del prolungamento del contratto di Carlo Osti, entro la fine di questa settimana. La sua conferma, ormai più una formalità che una novità sostanziale, innescherà una serie di comunicazioni che culmineranno con l'annuncio dell'ingaggio di Pippo Inzaghi, dopo la risoluzione del contratto con il precedente tecnico Alessio Dionisi.