La Repubblica: “Il Palermo ritrova Bani, leader in difesa a Mantova il capitano sfida il fratello”

Il rosanero Mattia, che rientra dopo la squalifica, affronterà Cristiano sotto gli occhi di mamma e papà

⚽️ 10 gennaio - 08:30

La sfida tra Mantova e Palermo avrà un significato speciale che va oltre il campo. Come racconta la Repubblica, allo stadio Martelli andrà in scena per la prima volta un confronto ufficiale tra due fratelli: Mattia Bani, capitano rosanero, e Cristiano Bani, difensore del Mantova. Sei anni di differenza non hanno mai permesso grandi duelli in casa, ma il calcio ha trovato il modo di metterli uno contro l’altro nel momento più simbolico.

Il percorso dei due è sempre stato intrecciato, seppur su binari diversi. Mattia, oggi leader del Palermo, aveva già intrapreso una carriera strutturata quando Cristiano muoveva i primi passi. Eppure, sottolinea il quotidiano, il rapporto è sempre stato di stima e sostegno reciproco: il maggiore ha fatto da guida, il minore ha seguito con ammirazione una strada che sentiva possibile anche per sé. Qualche incrocio c’è già stato, come ai tempi della Pro Vercelli o in un’amichevole estiva tra Genoa e Mantova, ma mai in una gara ufficiale.

La partita di domani avrà anche un forte valore emotivo sugli spalti. In tribuna ci saranno mamma Silvia e papà Giulio, finalmente senza l’ansia di dover incastrare orari e stadi diversi. Il tema del tifo resta aperto: Mattia scherza sul fatto che i genitori possano sostenere di più il fratello più giovane, mentre la madre, intervistata dalla Gazzetta di Mantova, ha parlato di equilibrio e ha confessato di sperare in un pareggio.

Oltre al lato umano, però, c’è il campo. Il Palermo ritrova il suo capitano dopo il turno di squalifica scontato a fine 2025 e Filippo Inzaghi può sorridere: l’infermeria è vuota e la formazione è praticamente al completo. In difesa tornerà dal primo minuto Bereszynski, con Bani e Ceccaroni a protezione di Joronen. A centrocampo spazio a Segre e Ranocchia, con Pierozzi e Augello sugli esterni; sulla trequarti agiranno Palumbo e Le Douaron, a supporto di Pohjanpalo.

Il Palermo punta chiaramente ai tre punti, ma per Mattia Bani la serata avrà comunque un sapore unico: tornare in campo da capitano e leader, e farlo contro il fratello, sotto gli occhi dei genitori, in una partita che resterà per sempre nella storia familiare dei Bani.