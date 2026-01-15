La Repubblica: “Il Palermo riabbraccia Magnani adesso assalto a Rui Modesto”

Il difensore torna in rosanero dopo il prestito alla Reggiana. L’angolano prenderebbe il posto di Diakitè

⚽️ 15 gennaio - 08:47

La Repubblica racconta il ritorno di Giangiacomo Magnani al Palermo come una storia che intreccia calcio e vita personale. Il difensore ha lasciato la Reggiana, dove era approdato in prestito a fine estate per restare vicino alla famiglia, ed è ufficialmente tornato a vestire la maglia rosanero. L’annuncio è arrivato attraverso i canali del club siciliano, accompagnato da un video simbolico e da un messaggio che richiama la capacità di affrontare e superare battaglie difficili.

Dal punto di vista formale, il quotidiano chiarisce che la risoluzione anticipata del prestito era già prevista da una clausola contrattuale. Non ci sono state trattative di mercato tra Palermo e Reggiana: è bastata la volontà del calciatore di rientrare in Sicilia. Un passaggio lineare, ma carico di significato.

Magnani, infortunatosi lo scorso 27 dicembre contro la Sampdoria con una lesione al vasto intermedio della gamba destra, proseguirà la prima fase del recupero in Emilia sotto il controllo dello staff medico rosanero. Le sue condizioni sono meno preoccupanti rispetto alle prime impressioni e i tempi di recupero ipotizzati si aggirano intorno alle tre settimane, prima del rientro definitivo a Palermo.

Sul piano tecnico, il ritorno del difensore consente a Filippo Inzaghi di avvicinarsi finalmente all’assetto difensivo immaginato in estate. Un terzetto composto da Magnani, Mattia Bani e Pietro Ceccaroni garantirebbe esperienza, fisicità e qualità a un reparto che già oggi è il migliore del campionato, con appena 14 gol subiti in 19 giornate.

Ampio spazio viene dedicato anche alla lettera con cui Magnani ha salutato i tifosi della Reggiana. Parole intense, in cui il difensore spiega come questo addio non rappresenti un giorno triste, ma un momento di speranza dopo mesi difficili per la sua famiglia. Un ringraziamento sentito a una città che lo ha accolto in silenzio e con rispetto, lasciandogli un segno profondo.

Il ritorno di Magnani, però, non esaurisce i movimenti del Palermo. Secondo La Repubblica, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per portare in rosanero Rui Modesto dall’Udinese, esterno portoghese naturalizzato angolese reduce dalla Coppa d’Africa. Parallelamente, si stringe per il sostituto di Matteo Brunori: Dennis Johnsen resta il nome in pole per rinforzare il reparto offensivo.