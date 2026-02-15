La Repubblica: “Il Palermo fa tredici e travolge l’Entella nel bunker Barbera”

Il 3 a 0 firmato Pohjanpalo Ranocchia e Pierozzi allunga la striscia di risultati utili di fila e porta a sette le vittorie consecutive in casa

Sette, tredici, quarantotto. La Repubblica sceglie i numeri per raccontare il momento del Palermo, trasformando il Barbera in una simbolica “ruota” vincente. Sette sono le vittorie consecutive in casa della squadra di Filippo Inzaghi, tredici i risultati utili di fila, quarantotto i punti in classifica che aprono scenari sempre più ambiziosi.

Al di là dei rimpianti per qualche occasione persa in passato, il quotidiano sottolinea la solidità da grande squadra mostrata dai rosanero, capaci per la quarta partita consecutiva di segnare tre reti. In Serie B, evidenzia l’analisi, è proprio questa compattezza a fare la differenza: saper vincere anche quando la gara si complica.

Contro la Virtus Entella il 3-0 nasce da una superiorità tecnica e collettiva che emerge fin dai primi minuti. Dopo appena tre minuti e mezzo, il sedicesimo centro stagionale di Joel Pohjanpalo, su angolo di Tommaso Augello, indirizza la sfida. Un vantaggio quasi troppo rapido, perché per un tratto il Palermo rallenta e concede campo agli ospiti.

È qui che entra in scena Jesse Joronen, decisivo prima su un tiro dalla distanza e poi con un intervento straordinario su un colpo di testa ravvicinato. Due parate che tengono la squadra “a galla” nel momento più delicato. Scampato il pericolo, i rosanero riprendono il controllo e trovano il raddoppio al 41’: ancora da corner, con Filippo Ranocchia che lascia partire un destro potente, favorito anche da un’incertezza del portiere avversario.

Nella ripresa la partita si chiude definitivamente. Dopo cinque minuti, Edoardo Pierozzi firma il tris con un sinistro al volo su assist di Antonio Palumbo, suggellando una superiorità che diventa evidente anche nelle rotazioni dalla panchina. L’ingresso di giocatori freschi consente di gestire senza affanni il finale, fatta eccezione per un gol annullato a Pohjanpalo.

Il Barbera si conferma così un fortino, un “bunker” in cui il Palermo costruisce le proprie ambizioni. I numeri raccontano una squadra in salute, capace di unire qualità e concretezza. E con quarantotto punti in tasca, il sogno promozione non è più solo un’ipotesi, ma una prospettiva concreta che passa ancora una volta dalla forza mostrata tra le mura amiche.