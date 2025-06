La Repubblica: “Il Palermo e il Pisa trovano l’accordo. Inzaghi sarà rosanero”

Oggi il tecnico rescinderà con i toscani e potrà accasarsi con il club di viale del Fante. Possibile il ritorno di Elia

Mediagol ⚽️ 11 giugno - 07:01

L'articolo de La Repubblica di Valerio Tripi sottolinea che è stato raggiunto l'accordo definitivo tra Palermo e Pisa per lo scioglimento dei vincoli contrattuali che legavano Filippo Inzaghi al club toscano. Questa intesa permetterà all'allenatore di rescindere il contratto con la squadra neopromossa in Serie A, rendendolo libero di firmare il suo accordo biennale, con opzione per il terzo anno, con i rosanero. Già nei giorni scorsi, un'intesa di massima era stata raggiunta tra i due club, con il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che aveva accettato la volontà di Inzaghi di non proseguire il rapporto. Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, forte dell'accordo già raggiunto con Inzaghi su durata e programmi, ha quindi facilitato la chiusura della trattativa.

Inzaghi, attualmente a Formentera, sta seguendo a distanza gli sviluppi della situazione, costantemente aggiornato dai suoi rappresentanti. L'articolo evidenzia che tutti i tasselli andranno a posto nel giro di poche ore, e si dovranno attendere solo pochi giorni per gli annunci ufficiali. Il Pisa potrebbe essere il primo a formalizzare la rescissione del contratto con Inzaghi già oggi, e subito dopo potrebbe annunciare l'ingaggio di Alberto Gilardino, sebbene permangano ancora alcuni dettagli da limare sui programmi con quest'ultimo.

Entro questa settimana, il Palermo potrebbe annunciare il prolungamento dell'accordo con Osti, per il quale, spiega il quotidiano, "tutto è già stato praticamente formalizzato e condiviso". Successivamente, probabilmente dalla prossima settimana, il club di viale del Fante ufficializzerà l'interruzione del rapporto con Alessio Dionisi, per poi annunciare finalmente Filippo Inzaghi come nuovo allenatore del Palermo.

Nel frattempo, continuano a circolare nomi di possibili rinforzi per il Palermo di Inzaghi. Il club sta lavorando in particolare sulle fasce. Per la corsia di destra, l'articolo menziona un possibile ritorno di fiamma per l'esterno Salvatore Elia, figlio dell'ex attaccante rosanero Firmino. Elia, che ha già convinto tifosi e addetti ai lavori durante la stagione 2022/2023 con la maglia rosanero prima di un infortunio al ginocchio, ha vestito in quest'ultimo campionato la maglia dello Spezia, contribuendo al raggiungimento della finale play-off.

Sempre per le fasce, ma sul versante sinistro, piace Domagoj Bradaric, di proprietà della Salernitana, che nell'ultimo campionato ha giocato con il Verona. Sebbene il club veneto sembri intenzionato a esercitare l'opzione per il diritto di riscatto, questo, secondo l'articolo, "non pregiudicherebbe affatto l’interesse del club rosanero".