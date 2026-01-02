La Repubblica: “Gli architetti di Wembley per il nuovo Barbera candidato a Euro 2032”

Lo studio Populousincaricato del restyling è lo stesso dello stadio dell’Arsenal e del “tempio” . Le prime bozze del progetto

Dalle pagine di la Repubblica emerge un passaggio chiave per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, della città di Palermo. A firmare il progetto di ristrutturazione dell’impianto sarà lo studio internazionale Populous, uno dei nomi più autorevoli nell’architettura sportiva mondiale, già protagonista di interventi iconici come il nuovo stadio dell’Arsenal e la ricostruzione di Wembley.

Il quotidiano sottolinea come l’obiettivo sia trasformare lo stadio di viale del Fante in una struttura moderna e multifunzionale, capace non solo di migliorare l’esperienza dei tifosi del Palermo, ma anche di candidarsi ad ospitare alcune gare degli Europei del 2032. La filosofia di Populous è chiara: progettare luoghi pensati per far vivere alle persone esperienze condivise, puntando su atmosfera, comfort e coinvolgimento emotivo.

Secondo quanto riportato, lo studio ha già elaborato una serie di bozze progettuali, consegnate sia al Palermo sia all’amministrazione comunale, che serviranno a individuare la soluzione definitiva da inserire nel percorso per il riconoscimento del pubblico interesse. Parallelamente è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, sviluppato tenendo conto dell’equilibrio tra costi e benefici degli interventi.

Il lavoro rientra nel cronoprogramma concordato tra il sindaco Roberto Lagalla e l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini, in occasione della candidatura del Barbera a sede di Euro 2032 presentata alla FIGC. Un iter seguito da vicino anche a livello istituzionale, come dimostra il vertice di dicembre al Ministero dello Sport con il ministro Andrea Abodi, il commissario agli stadi Massimo Sessa, l’ad del City Football Group Ferran Soriano, il presidente del Palermo Dario Mirri e lo stesso Lagalla.

La Repubblica ricostruisce anche le prossime tappe: entro la fine di aprile è attesa la bozza del progetto di fattibilità, che sarà poi verificata dai tecnici comunali, mentre il progetto definitivo dovrebbe arrivare entro metà maggio. L’estate sarà decisiva: entro il 31 luglio tutto il dossier dovrà essere consegnato alla FIGC, che deciderà se Palermo rientrerà tra le cinque città ospitanti degli Europei. L’assegnazione dei lavori è prevista entro fine agosto, con l’apertura del cantiere fissata per gennaio 2027.

Sul nuovo volto del Barbera, al momento, nessuna conferma ufficiale: circolano solo indiscrezioni che parlano di curve ridisegnate, copertura totale e un impatto visivo capace di stupire non solo i tifosi rosanero, ma anche chi vivrà lo stadio per concerti ed eventi. Una cosa però è certa: la firma di Populous rappresenta una garanzia di ambizione e qualità per il futuro del Palermo e della città.