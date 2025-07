La Repubblica: “Da Peda a Pafundi sino a Vergara il Palermo punta sulla linea verde”

Il diesse Osti sta lavorando ad allestire una squadra che sia un mix tra giocatori esperti e giovani su cui scommettere

⚽️ 3 luglio - 07:40

Il Palermo si prepara alla prossima stagione con un progetto chiaro: unire esperienza e gioventù per costruire una squadra competitiva in ottica Serie A. Non si tratta solo di rispettare le liste regolamentari, ma di trovare un equilibrio tra profili maturi e giovani di prospettiva, un compito affidato al direttore sportivo Osti, impegnato sia nella ricerca di rinforzi pronti che di talenti da far crescere.

Uno dei nomi più interessanti in questo senso è Simone Pafundi, gioiellino dell’Udinese, già in orbita Nazionale nonostante la giovanissima età. Classe 2006, debuttò in azzurro a soli 16 anni e 8 mesi. L’Udinese vorrebbe cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato attorno ai 10 milioni. Per i rosanero, rappresenterebbe l’alternativa ideale a Palumbo, il cui arrivo è ormai prossimo in seguito all'accordo raggiunto con il Modena, che accoglierà invece Saric.

Il reparto offensivo potrebbe accogliere anche Antonio Vergara, talento ventiduenne di proprietà del Napoli, reduce da un’ottima stagione in prestito alla Reggiana, con 5 reti all’attivo, di cui una proprio contro il Palermo. In mediana, l’attenzione si sposta sul giovane Nicola Masut, classe 2005 della Dolomiti Bellunesi, seguito anche da Sudtirol e Juve Stabia.

In difesa, occhi puntati su Andrea Giorgini, 2002 del Sudtirol, difensore strutturato ma agile, valutato circa 1,5 milioni, e in alternativa resta calda la pista che porta ad Alessandro Marcandalli. L’arrivo di Tommaso Augello a parametro zero dal Cagliari è imminente, dopo l’addio al club sardo per fine contratto.

Capitolo rientri: si complicano le trattative per riportare in rosa Elia e Audero. Lo Spezia per l’esterno chiede almeno 1,6 milioni, mentre per il portiere il nodo è duplice: c'è da convincere il Como e, soprattutto, valutare prima le condizioni fisiche di Gomis durante il ritiro, che sarà decisivo per capire le strategie tra i pali.

Nel frattempo, il giovane Peda, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, sarà valutato da Inzaghi, desideroso di capire se può diventare una pedina utile. In uscita, invece, Giacomo Corona (classe 2004) verso un prestito alla Reggiana, interessamenti concreti anche per Insigne da parte dell’Avellino e per Di Mariano dal Bari, che valuta in parallelo Nikolaou. Apapuh, infine, verso una nuova esperienza al Valenciennes.

Come ha sottolineato Superpippo, sarà proprio il ritiro in Val d’Aosta a orientare le scelte definitive. La linea è tracciata: da Peda a Pafundi, passando per Vergara, il Palermo vuole costruire il suo futuro scommettendo sui giovani.