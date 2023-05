La Gazzetta dello Sport: “Un pieno di amore. Quanti tifosi per il Palermo”

In tremila raccolgono l’invito al Renzo Barbera. Dirigenti in tribuna, acclamato Brunori. La spinta giusta per il Palermo verso la delicata sfida di Cagliari.

Mediagol ⚽️️

"Nonostante il maltempo, che come per una clemenza studiata a tavolino ha dato tregua proprio al momento giusto, il bagno di folla c’è stato ed è stato un grosso segnale di vicinanza in un momento importante della stagione", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla sgambatura del Palermo di Corini che ha affrontato in amichevole l'Under 17 rosanero davanti ai propri tifosi.

Tremila circa i supporters che hanno voluto dimostrare vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione. Pigliacelli e compagni voleranno a Cagliari nel weekend per la trentasettesima giornata di campionato in cui raccogliere punti significherebbe avvicinare tangibilmente il sogno playoff. "Al Barbera sono accorsi in tanti: molti ragazzi, ma anche molti papà e mamme che hanno accompagnato i figli per un pomeriggio fuori dalla norma", si legge.

In tribuna il presidente Dario Mirri e l'amministratore delegato Giovanni Gardini. Con loro anche il consulente del City Football Group, Riccardo Bigon. "Il direttore sportivo Leandro Rinaudo, invece, ha preferito la prospettiva dal campo sotto la curva sud", prosegue la Rosea. "Nella partitella, in grande evidenza Tutino, autore di cinque gol, ma anche Vido e Soleri con una doppietta ciascuno nel test terminato 12-0", chiosa il noto quotidiano. Corini dovrà fare a meno di Brunori squalificato per il Cagliari e ha a disposizione tre attaccanti per due maglie.