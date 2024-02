La Gazzetta dello Sport: “Palermo, il momento è ora. Corini va all’attacco”

"Palermo, è il momento. Corini va all'attacco". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Feralpisalò e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Garilli" di Piacenza. La prima gara di un mini-ciclo "in cui il Palermo deve mostrare tutto il suo potenziale", con due scontri diretti in programma nelle prossime due settimane contro Como e Cremonese. "Indicare marzo come il mese decisivo potrebbe essere riduttivo, perché febbraio rappresenta già un primo crocevia in ottica secondo posto", si legge.