Juventus, tutti pazzi per Brunori: 3 big di B sul bomber del Palermo. Il prezzo…

Le ultime sul futuro di Matteo Brunori, attaccante di proprietà della Juventus ed in prestito al Palermo

"Juve, tesoro da 30 milioni". Titola così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori sui diversi calciatori girati in prestito dal club bianconero in giro per il mondo. In totale, infatti, sarebbero 107 i gol realizzati in totale dai giocatori in questione. "Se quelle del serbo (Vlahovic, ndr) saranno il punto di partenza in vista della prossima stagione, l'altro centinaio di marcature darà una mano al ds Federico Cherubini per finanziare una parte della campagna acquisti estiva".