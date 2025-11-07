mediagol palermo Juve Stabia-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Gomes e Gyasi

La lista dei convocati per il match esterno contro la Juve Stabia
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida esterna in programma domani alle 17:15 contro la Juve Stabia. Assente Claudio Gomes dopo l'uscita anzitempo nel match contro il Pescara, e Emanuel Gyasi, fuori già da diverse settimane.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

