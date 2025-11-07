Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida esterna in programma domani alle 17:15 contro la Juve Stabia. Assente Claudio Gomes dopo l'uscita anzitempo nel match contro il Pescara, e Emanuel Gyasi, fuori già da diverse settimane.
I convocati
Juve Stabia-Palermo, i convocati di Inzaghi: out Gomes e Gyasi
La lista dei convocati per il match esterno contro la Juve Stabia
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA