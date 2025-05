Juve Stabia-Palermo ai playoff, proprio come 4 stagioni fa

Le due compagini si sono già affrontate in spareggi promozione, con una situazione analoga a quella attuale

⚽️ 17 maggio - 07:30

Nella giornata di oggi andrà in scena Juve Stabia-Palermo, sfida valevole per i quarti di finale dei playoff di cadetteria. Questo match vanta di una importante storia tra Serie B e Serie C, ma c'è una curiosa coincidenza: le due compagini si sono già scontrate in spareggi promozione.

Infatti, nella stagione 2020/2021, in cui il Palermo militava in Serie C, affrontò la formazione campana nel secondo turno eliminatorio dei playoff di terza serie.

I siciliani, dopo una stagione caratterizzata da tante difficoltà si posizionò 7° in classifica. Posizione che consentì alla formazione allora allenata da Giacomo Filippi di giocare tra le mura amiche il primo turno eliminatorio con 2 risultati su 3 a disposizioni, i siciliani eliminarono il Teramo 2-0 in un "Renzo Barbera" deserto, per via della pandemia di Covid 19.

Dopo quella vittoria, il Palermo incontrò la Juve Stabia al "Romeo Menti". Nonostante la 5° posizione delle vespe e i 2 risultati su 3 a disposizione, i rosanero riuscirono ad eliminarli trionfando 0-2 con le reti di Nicola Valente e Andrea Saraniti. Palermo, che fu poi eliminato nel turno successivo, contro l'Avellino.

Situazione analoga a quella attuale, con le vespe che partono da una posizione più alta a quella dei rosanero, e con 2 risultati su 3 a disposizione.