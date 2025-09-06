ItaliaU21, debutto vincente per Baldini: “Nel calcio conta vincere, ma è importante anche il percorso”

Non solo Gennaro Gattuso ha esordito al meglio sulla panchina dell' Italia , con un netto 5-0 contro l' Estonia , ma anche Silvio Baldini ha iniziato con il piede giusto alla guida dell' U21 azzurra , superando il Montenegro 2-1. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con un gol di Kostic, gli azzurrini hanno ribaltato la partita nel secondo tempo grazie alle reti di Lipani e Koleosho.

Tre punti fondamentali per iniziare bene il cammino nelle qualificazioni agli Europei di categoria.. Le parole di Baldini:"Nel calcio conta vincere - sottolinea l'allenatore massese - ma è importante anche il percorso di come ci si arriva. Non esistono partite facili, ma non ero preoccupato del primo tempo: si può perdere, l'importante è non sentire la sconfitta, impegnarsi e chiudere senza rimpianti. Nella ripresa sono stati bravi a sistemare le cose: le vittorie ti aiutano a crescere e ad avere fiducia in te stesso. Oggi abbiamo sofferto, ma ci prendiamo il risultato positivo. Noi siamo l’Italia e abbiamo dei ragazzi tecnicamente molto validi: dobbiamo metterli nelle condizioni per poter migliorare, rendere al meglio e vincere. Questo non significa soffrire meno, ma essere più efficaci e saper leggere diversamente le situazioni rispetto a come abbiamo approcciato questa partita".