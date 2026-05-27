Con Silvio Baldini occupato con la nazionale maggiore per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, sarà il commissario tecnico dell'Italia U20, Carmine Nunziata, a guidare la selezione u21 per la sfida contro l'Albania in programma l'8 giugno. L'allenatore ha diramato la lista dei convocati, presenti 23 calciatori tra cui ben 16 militanti in compagini della serie cadetta.

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);

Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).