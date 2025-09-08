Italia, succede di tutto a Debrecen: vittoria rocambolesca 5-4 su israele

Il match importante del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Israele si è concluso con un rocambolesco 5-4 in favore degli azzurri. Una partita ricca di colpi di scena, difese ballerine e attacchi cinici. La vittoria consente alla squadra guidata da Gattuso di agganciare proprio Israele e di avvicinarsi alla Norvegia, attualmente a +3, in attesa del match di domani contro la Moldavia.

Nella ripresa la musica sembra cambiare: l’ Italia appare più aggressiva e determinata, ma proprio nel suo momento migliore Israele torna avanti al 52’ con Dor Peretz, abile a sfruttare una giocata individuale di Solomon. La reazione azzurra è immediata: due minuti più tardi Kean firma il 2-2 con una splendida conclusione al volo, e subito dopo Politano ribalta il risultato.

Gattuso, dunque, trova la sua seconda vittoria alla guida degli azzurri, ma dovrà lavorare ancora molto, soprattutto sulla fase difensiva, come lui stesso ha dichiarato nel post partita: "Ci teniamo la vittoria, per noi era fondamentale, ma siamo dei pazzi perché abbiamo preso dei gol assurdi, ma siamo troppo fragili e concediamo gol troppo facilmente. Ma questo è un problema mio, non dei ragazzi. Veniamo da un calcio sui riferimenti, se vogliamo giocare di reparto qualcosa dobbiamo migliorare".