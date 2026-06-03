Prima volta in campo dopo la delusione cocente della mancata qualificazione ai Mondiali per l'Italia, che tra poco meno di un'ora, affronterà il Lussemburgo in amichevole. Il commissario tecnico ad interim, Silvio Baldini, ha scelto un undici inedito formato da giovani dell'U21. Solo Donnarumma e Pio Esposito sono i calciatori che hanno partecipato alla sfida contro la Bosnia lo scorso marzo.

Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali:

Lussemburgo (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani. All. Strasser.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. All. Baldini.