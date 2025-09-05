Alla vigilia della sua prima partita sulla panchina dell’Italia, Gennaro Gattuso ha ricevuto numerosi messaggi di incoraggiamento dai campioni del mondo del 2006, come riportato da Gazzetta dello Sport. Tra questi, quello di Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Palermo:
Le Parole
Italia, Inzaghi: “Emozionato per Gattuso, spero davvero che ci porti dove meritiamo”
L’allenatore del Palermo ha mandato un messaggio a Gattuso, che questa sera esordirà sulla panchina dell’Italia contro l’Estonia
Emozionato per lui. Portaci dove meritiamo: al Mondiale.
«Siamo tutti agitati, perché vedere un campione del mondo su quella panchina è un’emozione. Gli faccio un grande “in bocca al lupo” e spero che riesca a trasmettere la sua passione alla squadra. Tutti vogliamo il Mondiale e, se Rino ce la farà, saremo tutti felici. Speriamo davvero che ci porti dove meritiamo!»
© RIPRODUZIONE RISERVATA