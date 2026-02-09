In trasferta con Mediagol: Sampdoria – Palermo (Stadio Luigi Ferraris, guida breve per i tifosi)

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

⚽️ 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 07:02)

Di Gaetano Armao

In occasione di questo turno infrasettimanale la formazione guidata da mister Pippo Inzaghi farà tappa nel capoluogo ligure dove affronterà i “Blucerchiati” della Sampdoria. L’incontro tra le due formazioni si giocherà all’interno dello stadio più antico d’Italia!

L’impianto di Genova, conosciuto anche come “Marassi” in considerazione della zona dove sorge la struttura è stato realizzato nel 1910 e successivamente inaugurato il 22 gennaio 1911.

L’impianto è intitolato a Luigi Ferraris, ingegnere e calciatore italiano, nato il 18 novembre 1887 a Genova e morto il 23 agosto 1915 durante la Prima Guerra Mondiale. È noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del Genoa Cricket and Football Club, una delle squadre di calcio più antiche e prestigiose d'Italia. Ferraris ha giocato come difensore per il Genoa e ha contribuito a portare la squadra a numerosi successi nei primi anni del calcio italiano.

L’attuale capienza dell’impianto ammonta a 33.205 posti a sedere a seguito dell’ultima ristrutturazione del 2019.

Il settore ospiti è diviso in due zone; settore ospiti nord e sud , entrambi con una capienza da 2.067 posti.

E’ la “casa” della Sampdoria e del Genoa.

Gode di una classificazione UEFA di livello 3.

Sono tantissime e varieggiate le manifestazioni calcistiche che si sono disputate nel corso degli anni all’interno dell’impianto genovese che per conformazione e realizzazione è considerato da molti “addetti ai lavori” come uno degli impianti italiani più adatti per ospitare le partite di calcio.

Il 23 gennaio 2025 è stato raggiunto un accordo tra Genoa, Sampdoria e CDS Holding per il restyling dello stadio. Il progetto prevede la modernizzazione dell'impianto senza interrompere l'attività sportiva, con l'obiettivo di renderlo un luogo adatto a ospitare eventi internazionali, partite di calcio e concerti di grande rilievo.

Previsioni meteo: per martedì 10 febbraio, nel corso dell’incontro previsto per le ore 19:00 , le previsioni indicano una serata nuvolosa con possibili precipitazioni ed una temperatura di circa 9°.

Come raggiungere lo Stadio:

In auto: Genova è molto ben collegata con le maggiori “bretelle” autostradali d’Italia sia da nord che da sud; indipendentemente dal punto di arrivo potrete seguire le indicazioni per Genova e poi quelle successive per lo Stadio Luigi Ferraris. Potrebbero esserci problemi per il parcheggio nell’area dell’evento poiché i posti sono piuttosto limitati nei giorni delle partite.

In aereo: Prenotate un volo per l'Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova

Navetta Volabus: Dall'aeroporto, prendete la navetta “Volabus” che vi porterà alla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe 2.

Autobus o Treno: Da Genova Piazza Principe, potete prendere l'autobus linea 18, 17 o SM (in occasione delle partite) per raggiungere lo stadio. In alternativa si può utilizzare un treno per la stazione di Genova Brignole e poi camminare per circa 20 minuti fino allo stadio1.

Scopri Genova: il capoluogo ligure è ricco di mete attrattive; vi segnaliamo tra queste:

Acquario di Genova: Uno dei più grandi acquari d'Europa, ospita oltre 12.000 esemplari di 600 specie diverse.

Cattedrale di San Lorenzo: Una splendida cattedrale gotica situata nel cuore della città.

Porto Antico: Un'area rinnovata che ospita l'acquario, il Bigo (un ascensore panoramico) e la Biosfera.

Via Garibaldi e i Palazzi dei Rolli: Una strada storica con palazzi nobiliari che fanno parte del Patrimonio dell'Umanità.

Boccadasse: Un pittoresco borgo di pescatori con case colorate e una splendida vista sul mare.

Galata - Museo del Mare: Un museo dedicato alla storia marittima di Genova.

Cimitero Monumentale di Staglieno: Un cimitero famoso per le sue sculture e monumenti artistici.

Sapori tipici da non perdere:

Pesto alla Genovese: Una salsa a base di basilico, aglio, pinoli, Parmigiano-Reggiano, Pecorino e olio d'oliva, solitamente servita con pasta come trofie o trenette.

Focaccia: Un pane piatto condito con olio d'oliva e sale, spesso arricchito con cipolle, olive o pomodori. La focaccia genovese è particolarmente rinomata.

Farinata: Una sorta di torta salata a base di farina di ceci, acqua, olio d'oliva e sale, cotta in un forno a legna.

Pandolce: Un dolce tradizionale natalizio, simile a un pane dolce, arricchito con frutta secca, uvetta e pinoli.

Stoccafisso alla Genovese: Un piatto a base di stoccafisso (merluzzo essiccato) cucinato con patate, pomodori, olive e pinoli.

Acciughe ripiene: Acciughe fresche farcite con una miscela di pane grattugiato, formaggio, aglio e prezzemolo, poi fritte o cotte al forno.

Buona trasferta a tutti da Mediagol.