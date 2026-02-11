Il Secolo XIX: “Pioggia di gol, pari, rimpianti e applausi Samp ripresa in extremis dal Palermo”

Il Secolo XIX racconta il 3-3 del Ferraris come una battaglia sotto il diluvio che lascia alla Sampdoria applausi e rimpianti. Sei gol, tanti cartellini, continui ribaltamenti di fronte: viene definita la partita più bella della stagione a Marassi.

I blucerchiati e il Palermo giocano a viso aperto, senza calcoli. Il primo squillo è dei siciliani, avanti nel recupero del primo tempo con l’autorete di Abildgaard . Prima, però, c’era stato l’episodio del gol annullato a Pierozzi dopo revisione Var per un fallo di Bani su Conti , con momenti di tensione anche in panchina.

La ripresa è un assalto doriano. Dentro Ricci per Conti , e la squadra rientra – scrive il quotidiano – “con la bava alla bocca”. In poco più di tre minuti la gara viene ribaltata: Begic firma l’1-1 approfittando di una disattenzione difensiva, poi Pierini completa il sorpasso al termine di un’azione corale che coinvolge diversi compagni, da Abildgaard a Henderson , passando per Brunori . Il 3-1 arriva al 23’ con Cherubini , servito da un intraprendente Hadzikadunic . Contro la miglior difesa del campionato, la Sampdoria sembra aver chiuso i conti.

E invece emerge la forza mentale del Palermo . I rosanero riaprono la partita con l’ex Augello , lasciato troppo libero sul secondo palo su iniziativa di Palumbo , ancora tra i migliori. Poi, nel recupero, su un’altra palla inattiva – fondamentale che la Sampdoria soffre – è Ceccaroni ad anticipare la difesa e firmare il 3-3. Restano anche le proteste per la punizione da cui nasce il pari, con l’intervento di Di Pardo su Augello giudicato non falloso dai padroni di casa.

Per Il Secolo XIX è comunque un punto che conferma la crescita della squadra di Gregucci e Foti (quest’ultimo espulso ancora una volta), rinforzata dal mercato di gennaio e capace di giocarsela contro una candidata alla promozione diretta. Il Palermo rientra in Sicilia con un risultato che a metà ripresa sembrava insperato; la Sampdoria, invece, con la consapevolezza di essere ormai un fortino al Ferraris e con la voglia di tornare subito in campo.