Il Secolo XIX: “Il caso Elia non si risolve. Gazzoli dribbla: “Cose normali”

Il Palermo continua a restare in attesa dello sblocco per il trasferimento di Elia, ma la situazione rimane intricata. L’accordo tra i rosanero e lo Spezia sarebbe stato già trovato – si parla di 1 milione e 100 mila euro, cifra su cui entrambe le parti si sarebbero allineate – tuttavia, a rallentare tutto non è la trattativa in sé, bensì i rapporti complessi tra il club ligure e l’entourage del calciatore. Una questione che sta rendendo il tutto molto più complicato del previsto.