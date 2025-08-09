Il Palermo è uscito sconfitto dal "Renzo Barbera" nell'amichevole di lusso valevole per l’angelo-palermitan Trophy giocata contro il Manchester City. La squadra di Guardiola ha vinto 3-0 in un match comunque divertente in una serata di festa.
IL COMMENTO
L’Anglo-palermitan Trophy va al Manchester City, battuto il Palermo FC
PRIMO TEMPO
La formazione allenata da Inzaghi parte bene mettendo in campo il suo solito pressing. Nei primi 5 minuti i rosanero hanno due occasioni: la prima con un colpo di testa di Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che termina a lato di un soffio. La seconda occasione la costruisce Jacopo Segre, che raccoglie un passaggio errato dalla retroguardia della compagine inglese e mette in mezzo per Pohjanpalo, che per un nulla non riesce ad arrivare all'appuntamento con il pallone. Dopo quest'ultime due occasioni, la formazione allenata da Guardiola prende il totale dominio della gara, andando in vantaggio al 25' grazie ad una rete del fenomeno norvegese Erling Haaland. Nei restanti 20 minuti il City gestisce il pallone, sfiorando la rete del 2-0 al 45'.
SECONDO TEMPO
Il Palermo torna carico anche nel secondo tempo, ma la formazione di Guardiola conferma la gestione del possesso palla, e successivamente sale in cattedra il talento di Tijiani Rejinders, che mette a segno due reti. Nonostante il risultato ampiamente a favore del City, la formazione di Inzaghi ha dato delle buone indicazioni in vista del campionato di Serie B, ormai prossimo all’inizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA