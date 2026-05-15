Domenica prossima, a Catanzaro, il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria della "guerriera" Alessia La Rosa.

La squadra di Inzaghi indosserà una maglia inedita che, oltre alla tradizionale fascia nera, presenterà una patch speciale per ricordare Alessia, simbolo di forza, coraggio e resilienza. Al termine del match le divise saranno messe all'asta e l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione ASLTI ODV.

IL MESSAGGIO DEL PALERMO

"Una di noi, per sempre. A Catanzaro scenderemo in campo con il lutto al braccio e una patch speciale sulle maglie per ricordare Alessia, simbolo di forza, coraggio e amore infinito per questi colori. Le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad ASLTI ODV - Liberi di crescere, Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili, che ha sostenuto Alessia e la sua famiglia durante il percorso della malattia e che da anni aiuta centinaia di "alessie" e le loro famiglie in condizioni analoghe. Trasformiamo il dolore in solidarietà, insieme".