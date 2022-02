Il Palermo in campo, il presidente Mirri a Milano…

Il numero uno del club rosanero oggi non si trovava allo stadio, ma in Lombardia per affari

Mentre la squadra rosanero giocava al “Barbera”, vincendo 5-0 contro la Turris, il presidente del Palermo, Dario Mirri, insolitamente non si trovava sugli spalti come suo solito fare, ma a Milano.

La vittoria si è materializzata mentre Mirri si trovava in aeroporto, in attesa del volo per rientrare in Sicilia.