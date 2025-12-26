Il City Football Group lascia il Mumbay dopo 6 anni: “Troppa incertezza”

"Il Mumbai City FC (il Club) può confermare che il City Football Group Limited (CFG) ha ceduto la sua partecipazione nel Club. I fondatori assumeranno il pieno controllo dell’organizzazione. Dal 2019, CFG e il Mumbai City FC hanno raggiunto nuovi traguardi — vincendo due volte la ISL League e due titoli di Coppa ISL, rafforzando le operazioni calcistiche del Club e contribuendo in modo significativo alla crescita del gioco in India. CFG ha preso questa decisione a seguito di una revisione commerciale approfondita e alla luce dell’incertezza in corso sul futuro della Indian Super League (ISL). Questo passo riflette l’approccio disciplinato e strategico di CFG - assicurando che il suo focus rimanga su aree in cui può avere il maggiore impatto a lungo termine. CFG rimane orgoglioso dei risultati raggiunti ed è profondamente grato a tutti coloro che sono connessi al Mumbai City FC — dai giocatori e allenatori allo staff, ai tifosi e ai partner — per il loro impegno e passione, e guarda avanti al continuo delle sue relazioni e partnership in India negli anni a venire".